 
مباشر

بالفيديو.. كابتن لبناني يطلب يد حبيبته على متن الطائرة

متفرقات

بالفيديو.. كابتن لبناني يطلب يد حبيبته على متن الطائرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vo45

تقدم طيار لبناني بطلب يد حبيبته للزواج بطريقة لافتة عبر مكبّر الصوت أمام 245 مسافرا، قبل انطلاق الطائرة.

ونشرت صفحة "meafansclub" على حسابها عبر "انستغرام" فيديو للطيار ابراهيم الخطيب يتقدم بطريقة لافتة.

وبينما كانت الشابة شيرين حج شحادة جالسة بانتظار اقلاع الطائرة، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها، معبرا لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته طالبا الزواج منها.

ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أبدت الشابة موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة فخرج منها الكابتن ممسكا الخاتم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة