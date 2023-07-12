بالفيديو.. كابتن لبناني يطلب يد حبيبته على متن الطائرة

تقدم طيار لبناني بطلب يد حبيبته للزواج بطريقة لافتة عبر مكبّر الصوت أمام 245 مسافرا، قبل انطلاق الطائرة.

ونشرت صفحة "meafansclub" على حسابها عبر "انستغرام" فيديو للطيار ابراهيم الخطيب يتقدم بطريقة لافتة.

وبينما كانت الشابة شيرين حج شحادة جالسة بانتظار اقلاع الطائرة، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها، معبرا لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته طالبا الزواج منها.

ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أبدت الشابة موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة فخرج منها الكابتن ممسكا الخاتم.

المصدر: RT