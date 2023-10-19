الآلاف من "أزهار الجليد" تغطي نهرا في ياقوتيا الروسية! (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظاهرة طبيعية فريدة ظهرت على سطح أحد الأنهار في جمهورية ياقوتيا الروسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مواطنا من قرية نيليمنوي في ياقوتيا تمكن من توثيق الظاهرة الفريدة التي ظهرت على نهر ياساتشنايا، إذ تغطى سطح النهر بآلاف التشكيلات الجليدية التي تشبه الأزهار البيضاء.

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وأشار مركز"فوبوس" الروسي لأبحاث الطقس أن "الأزهار الجليدية" تظهر على المسطحات المائية عندما يكون هناك اختلاف كبير في درجات الحرارة بين الماء والهواء المحيط به.

ولتتكون مثل هذه البلورات الجليدية يجب أن يكون سطح الجليد على الماء رقيقا جدا، وحرارة الجليد تعادل صفر درجة مئوية، وحرارة الهواء 20 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: RT