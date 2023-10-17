ظاهرة ضوئية غير عادية في سماء سويسرا

يقول شهود عيان إنهم لاحظوا أضواء زرقاء تتحرك بصورة دائرية لمدة خمس دقائق بعدها "انطفأت واختفت".





ويشير موقع 20 Minutes السويسري للأنباء، إلى أن العديد من شهود عيان من سكان كانتونات زيورخ وشافهاوزن وثورغاو، شاهدوا ظاهرة جوية غير عادية أو جسم غامض، في السماء ليلة الأحد، كانت عبارة عن نقاط زرقاء متوهجة تتحرك في دائرة.

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ويظهر مقطع الفيديو المنشور على موقع 20 Minutes نقاطا تتحرك في دائرة. كما يمكن تمييز قرص دوار شفاف مع وجود دائرة أكثر سطوعا في وسطه. و تشير شاهدة عيان من سكان زيورخ، إلى أنها رأت هذه الظاهرة أو الجسم غير العادي، عندما استيقظت يوم الأحد حوالي الساعة 02:20 صباحا (03:20 بتوقيت موسكو) "بسبب الضوء". ورأت من خلال النافذة قرصا مضيئا فيه نقاط متحركة لامعة وصورته. وتقول: "في البداية اعتقدت أنه عرض ضوئي في النادي". ولكن لم يكن هناك شعاع ليزر مرئي من الأرض، كما هو الحال مع العروض الضوئية. وقالت إنه لم تكن هناك "ضوضاء". وبقيت هذه النقاط الدائرية مرئية لمدة خمس دقائق تقريبا، ثم "أظلمت واختفت".

وقد شوهدت هذه الأضواء في شافهاوزن. ويشير شاهد عيان إلى أنه رأى هذه الأضواء حوالي الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت. واعتقد في البداية أنها مصابيح كاشفة. ويقول "كانت هذه الأضواء مرئية على مسافة حوالي 20- 25 كيلومترا وكانت تتحرك في مسار غريب، لذلك استبعدت هذه الفرضية".

ويشير الموقع، إلى أنه ليس لدى السلطات أي توضيح لهذه الظاهرة. ووفقا لشرطة كانتون زيورخ "لم يعلن عن أي عرض بطائرات من دون طيار أو عرض ليزر في تلك الليلة".

ومن جانبها أفادت شركة الملاحة الجوية Skyguide، التي تراقب المجال الجوي السويسري، أنها لم تتمكن من تحديد طبيعة الظاهرة أو الجسم غير العادي. ويقول فلادي باروسا المتحدث باسم الشركة إن ما "يحيرني شخصيا هو أن أضواء هذا الجسم لا تنعكس في البحيرة، على عكس الأضواء الأخرى".

المصدر: تاس