طلبت من الله أن يسبب لها الحساسية وكان لها ما أرادت

طلبت امراة أمريكية من الله أن يصيبها بالحساسية من صديقها وكان لها ما أرادت ووانتهى بها الأمر في المستشفى.

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وتشير LADBible ‘ إلى أن المواطنة زكية أيفي، كانت تلتقي برجل أكثر من شهر بقليل، ولكنها لم تكن واثقة فعلا ما إذا كانت تريد فعلا استمرار علاقتها بهذا الرجل، لذلك طلبت من الله أن يرسل لها إشارة. وتشير هذه المرأة المؤمنة إلى أنها في صلواتها كانت تطلب من الله إرسال "رد فعل تحسسي غير مميت" إذا لم يكن مقدرا لهما أن يكونا معا.

وتقول: "لم تكن العلاقة مرضية، لم نذهب إلى لقاءات، وكنا نقضي معظم الوقت في المنزل".

وبعد مضي بضعة أيام بدأ وجه المرأة ينتفخ، ما اضطر صديقتها إلى نقلها إلى أقرب مستشفى. وأكد الأطباء بعد فحصها أنها تعاني من الحساسية.

وقد غادرت زكية المستشفى وهي واثقة من أن الله استجاب لصلواتها وحقق أمنيتها، لذلك انفصلت عن صديقها، وهي غير نادمة على ما حدث، وأكدت أنها ستصلي دائما قبل أن تبدأ علاقة جديدة.

وتقول: "قالت لي صديقتي وأنا أحك عيناي وأفركهما، أن عيناي متورمتان، فقلت لنفسي "هذا غير ممكن". ولكن كانت هذه علامة على استجابة صلواتي".

المصدر: gazeta.ru