مذيعة مصرية تعلن فقدانها النطق إثر أزمة نفسية شديدة (فيديو+صور)

ظهرت المذيعة أميمة بدري اليوم السبت وهي تحاول التحدث لجمهورها ليطمئن عليها في فيديو قصير على "فيسبوك"، مُعلنة فقدانها النطق إثر تعرضها لأزمة نفسية.

وقالت بدري خلال الفيديو وهي تتحدث بصعوبة: "أنا تمام بس ادعولي، أنا مش عارفة أتكلم"، كما ظهرت على وجهها ملامح البكاء الشديد خلال محاولتها التحدث.

وكتبت أميمة تعليقا على الفيديو: "شكرا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي، وصوتي طلع حبة الصبح مكانش في أي صوت، ولا حركة شفايفي ولسة تعبانة، فمش عارفة ولا قادرة أتواصل قُلت أطمّنكم بحالي هنا أسهل. دعواتكم والحمد لله علي كل شيء".

وأضافت "بقولكم آسفة لكل حد بيطمن، ومش عارفة أرد بس ادعولي أكون كويسة".

وأرفقت الإعلامية في منشور على حسابها في "فيسبوك" صورا لتقارير طبية عن حالتها، ثم علّقت: "الحمد لله رب العالمين علي كل حاجة حصلت ليا، أنا بكتب وانا مش قادرة لاطمنكم أنا روحت المستشفى، وعملت الأشعة المقطعية على المخ، الحمد لله مفيش جلطة، بس للأسف فقدت النطق، بسبب إني زعلت جامد، ادعولي دعوة صادقة، أنا محتاجة، لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة".

وعن تفاصيل الإصابة قالت "أنا دكتور كتبلي أدوية، وقالي لازم ارتاح تماما، وخلال 3 أيام لو مش اتحسنت، ورجعت اتكلم هتابع مع دكتور أعصاب، وأعمل جلسات كهرباء، لأعرف أتحسن ادعولي أعرف أنطق تاني، وأرجع لحياتي، أنا نفسيًا مش أحسن حاجة دعواتكم وشكرا للتواصل معايا، ولكل واحد حاول يكلمني، ويساعدني وشكرا للي جالي البيت ووداني المستشفى دعواتكم".

وقد لاقت منشورات بدري تعليقات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعوا بشفائها العاجل.

المصدر: القاهرة 24