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مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)

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مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)
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عثر مزارع فلسطيني من قطاع غزة بالصدفة على لوحة فسيفسائية مزخرفة تعود للعهد البيزنطي، خلال تهيئه لزراعة شجرة زيتون في أرضه.

حيث اصطدمت مجرفته بأرضية صلبة، فنادى ابنه، وعلى مدى 3 أشهر حفرا معا سطح الأرضية من التراب، ليكتشفا الفسيفساء.

مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)

ويقول علماء الآثار إنه واحد من أعظم الكنوز الأثرية الذي تم العثور عليه في قطاع غزة، وقد أثار هذا الاكتشاف الابتهاج والتشويق في صفوف علماء الآثار.

مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)

تضم الأرضية الفسيفسائية المكتشفة 17 صورة أيقونية، لوحوش وطيور، محفوظة جيدا وألوانها زاهية. وقام الفلسطيني صاحب الأرض الذي رفض الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي، بتغطية الأرضية الفسيفسائية بألواح من الصفيح، وقال إنه يأمل في أن يحصل على تعويض مقابل حماية الاكتشاف الفريد في ممتلكاته.

مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)

وتبلغ مساحة الأرض التي تغطيها اللوحة الفسيفسائية حوالي 500 متر مربع، وتوجد 3 مناطق محفورة تكشف بعضا من ملامح الفسيفساء، أكبرها يبلغ 3 أمتار طولا على مترين عرضا، وهي تحمل 17 رسما لحيوانات، فيما تحمل المنطقتان الأخريان نماذج دقيقة على البلاط.

مزارع فلسطيني يكتشف أحد أعظم الكنوز الأثرية في غزة (صور)

المصدر: أ ب

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