محمد رمضان بصدد طرح أغنية جديدة باسم "كورونا فيروس" (فيديو)

يستعد الفنان المصري، محمد رمضان لطرح أغنية جديدة باسم "كورونا فيروس"، تماشيا مع الأحداث التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وتحمل الأغنية بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو وهو بسيارته ويغني جزءا من الأغنية.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني 2020، بمسلسل "البرنس" ويشاركه به الفنانون أحمد زاهر، ونور، وروجينا، وإدوارد، ومحمد علاء، وهو مسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ناصر حاتم

المصدر: RT