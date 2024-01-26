اشتية: قرار ينهي إفلات إسرائيل من العقاب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني /محمد اشتية/ إن قرار محكمة العدل الدولية يعني انتهاء الزمان الذي كانت فيه إسرائيل تفلت من العقاب..

وأضاف /أشتيه/ أن الأمل كان بأن يتضمن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وقفا فوريا لإطلاق النار، بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها سكان غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات، من جهته طالب وزير الخارجية الفلسطيني /رياض المالكي/ جميع الأطراف بضمان تنفيذ كافة التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بما في ذلك إسرائيل. كما دعت حركة حماس عبر رئيس الدائرة السياسية في الخارج سامي أبو زهري لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة بقرار المحكمة وعدته تطورا مهما يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها.