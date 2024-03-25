التدريبات الأخيرة لفرقة Picnic قبل الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" (فيديو)

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من التدريبات التي أجرتها فرقة Picnic الموسيقية في قاعة الحفلات بمركز "كروكوس" بضواحي موسكو قبل وقوع الهجوم الإرهابي على المركز.

وأشارت قناة "Mash" على تليغرام إلى أن تدريبات الفرقة في قاعة الحفلات في مركز "كروكوس" بدأت تمام الساعة 17:00، إذ قام الموسيقيون بفحص الصوت والمعدات، وتوجهوا بعدها إلى غرفة تبديل الملابس، وأثناء وجودهم في الغرفة سمعوا أصوات إطلاق النار والصراخ، وتمكن الفنانون وأعضاء الفرقة من الخروج من المبنى عبر مخرج الطوارئ.

وكانت فرقة الروك الروسية Picnic تخطط لإقامة حفل موسيقي يوم الجمعة الماضي في مركز "كروكوس" التجاري، لكن مسلحين اقتحموا المركز وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، وبعد المأساة، نظمت الفرقة حملة لجمع التبرعات لأسر ضحايا القتلى والجرحى.

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و"Picnic" هي فرقة روك سوفيتية وروسية تأسست عام 1978، وتطورت موسيقى المجموعة التي تعود جذورها إلى موسيقى الروك الروسية إلى أسلوب غير اعتيادي يستخدم فيه الآلات الموسيقية السمفونية والآلات الموسيقية الشعبية، وتضم الفرقة حاليا: إدموند شكليارسكي، وليونيد كيرنوس، ومارات كورتشمني، وستانيسلاف شكيلارسكي.

المصدر: وكالات روسية