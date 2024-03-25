"هذا الألم لا يمكن نسيانه".. فنان روسي يكرّس أغنية لضحايا الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري

سجّل المغني الروسي ياروسلاف درونوف المعروف باسم شامان قداسا موسيقيا لإحياء ذكرى الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي موسكو.

ذكر المغني الروسي شامان أن هذه الأغنية مكرسة لضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي مركز "كروكوس سيتي" التجاري يوم 22 مارس الجاري في ضواحي موسكو، حيث تعبر عن الألم والمعاناة التي عاشها في أثناء القتل الوحشي للمدنيين.

وجاء في الأغنية:" هذا الألم الموجود في نفسي لا يمكن تخفيفه، لكنني أعلم أنه لا يمكن قهرنا، ولم يعد بإمكاننا التراجع، ومنذ الآن فصاعدا، وإلى الأبد سيبقى يوم 22 مارس في كل قلب روسي.

من المستحيل تصديق ما حدث، وأنا عاجز عن فهم كيف يمكن لإنسان أن يطلق النار على أناس مسالمين وغير مسلحين من مسافة قريبة. هذه الأحداث القاسية سببت الفزع والصدمة".

يذكر أن موقع "كومسومولسكايا برافدا" الإلكتروني كان قد أفاد في وقت سابق بأن المغني شامان وجّه نداء إلى كل من تعرض لهذا الهجوم الإرهابي، وعائلات الضحايا، مبديا استعداده لدفع تكاليف علاج الجرحى ومراسم جنازة الضحايا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا