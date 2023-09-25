سمرقند تستضيف عام 2024 مهرجانا مسرحيا لرابطة الدول المستقلة

تستضيف سمرقند الأوزبكية في مارس عام 2024 مهرجانا مسرحيا لرابطة الدول المستقلة، يشارك فيه فنانون يمثلون 9 مسارح.

إقرأ المزيد

صرح بذلك رستم كوبيلوف نائب حاكم المنطقة لشؤون السياحة والتراث الثقافي والرياضة في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 سبتمبر للصحفيين الروس، وقال: ستقام لدينا العام المقبل فعاليات ثقافية على مستوى رابطة الدول المستقلة، وعلى وجه الخصوص المهرجان المسرحي الأول في سمرقند والذي لم يقام هنا من قبل، وستشارك في المهرجان الذي يقام في مارس المقبل 9 مسارح من بلدان رابطة الدول المستقلة، ومن بينهم فنانون من روسيا وقرغيزستان وكازاخستان. أما مسرح"تشيخوف" الروسي للدراما من سمرقند فسيفتتح المهرجان بمسرحية " الأيام الماضية".

وأعاد المسؤول الأوزبكي إلى الأذهان أن سمرقند أعلنت عاصمة ثقافية لرابطة الدول المستقلة لعام 2024. ويخطط لأن تقام هناك العام المقبل 21 فعالية ثقافية. وإضافة إلى ذلك سيقام هناك كذلك مهرجان مكتبات رابطة الدول المستقلة. أما طشقند فتقرر إعلانها عاصفة شبابية لرابطة الدول المستقلة.

المصدر: تاس