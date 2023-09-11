مهرجان "البندقية" يعرض فيلما عن شاعر ومغن روسي

عرض فيلم "فيسوتسكي "صفحات مجهولة، دفتر أوديسا" الوثائقي من إخراج أناتولي بالتشيف ضمن تظاهرة الأفلام الخاصة في مهرجان "البندقية" السينمائي الدولي.

وقال مخرجه وكاتب السيناريو والمؤلف الموسيقي الروسي باليتشيف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الفيلم عرض لأول مرة في مطلع العام الجاري، ولم يتم إدارجه على البرنامج الرسمي للمهرجان. لكنه عرض في إطار مجموعة من الأفلام لسوق البندقية السينمائي Venice Production Bridge.

ويروي الفيلم الذي يتضمن العديد من مواد الأرشيف، سيرة حياة الشاعر الروسي والممثل والمغني فلاديمير فيسوتسكي ويسلط الضوء على مرحلة حياته عندما عمل في مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وإلى جانب مشاركته في تصوير الأفلام ألّف فيسوتسكي العديد من الأغنيات التي أصبحت جزءا من الأفلام السينمائية.

وقال باليتشيف إن فيسوتسكي شارك في تصوير فيلم "فيرتيكال" (المنحدر العمودي) الذي تم إخراجه في ورشة "أوديسا" السينمائية حيث تم كذلك تصوير أجزاء من مسلسل "لا يمكن تغيير الموعد" التلفزيوني.

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وأشار باليتشيف إلى أن فيلمه الذي يحكي عن أوديسا يعرض في البندقية ليس من قبيل الصدفة، إذ أن البندقية وأوديسا هما مدينتان بحريتان، ما يربط بينهما.

ويعرض الفيلم أغاني لفيسوتسكي، بالإضافة إلى موسيقى شوبان الذي أحبه، وشنيتكي الذي عرفه. ووفقا للمخرج فإنه تقارب مع فيسوتسكي بعد عام 1974. وقال "أنا لا أسمّي نفسي صديقا له أبدا، لكننا تعاونا كثيرا"، وأضاف قائلا:" بدأ العمل على هذا الفيلم منذ أعوام، واستغرق وقتا طويلا بسبب صعوبة البحث عن مواد أرشيفية. ونتيجة لذلك، أعيد تحرير الفيلم عدة مرات، ولكن تم عرضه في لندن عام 2019، وكذلك في باريس. وقال بالتشيف إن الفيلم يعود إلى لندن حيث يدخل ضمن برنامج مهرجان Sifa. ومن الممكن أن يتم عرضه المحدود في إيطاليا.

وقام بالتشيف، مؤسس ورشة "أبولو" السينمائي، بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية، بما في ذلك عن الألعاب الأولمبية في سنوات مختلفة، بما فيه دورة سوتشي الأولمبية، وكذلك عن الفنان والنحات ميخائيل شيمياكين. وتم عرض فيلمه الروائي الطويل الأول " المسافر من سان فرانسيسكو " المستوحى من قصة إيفان بونين في بلدان مختلفة. وقال بالتشيف، إنه يعمل الآن على إخراج فيلم روائي طويل عن فيسوتسكي يحكي عن صفحات غير معروفة من حياته وإبداعه.

المصدر: تاس