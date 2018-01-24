بوتين يزور متحف الشاعر فلاديمير فيسوتسكي في موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحف الشاعر والفنان الروسي الكبير فلاديمير فيسوتسكي بمسرح تاغانكا بموسكو وذلك عشية حلول الذكرى الـ80 لولادته.

واطلع رئيس الدولة على معروضات المتحف التي تضم 52 ألف 799 قطعة متعلقة بحياة الشاعر وإبداعه، بما فيها صور فوتوغرافية ومخطوطات ووثائق ولوحات فنية وقطع نقدية وآلات موسيقية وما إلى ذلك.

ثم حضر فلاديمير بوتين بروفا المسرحية بعنوان " السلام عليكم يا فلاديمير فيسوتسكي" حيث قام ابن الشاعر بأداء الدور الرئيسي.

Ahead of the 80th birth anniversary of the poet and actor Vladimir Vysotsky, the President visited the Vysotsky House in Taganka Museum Centre https://t.co/0BKeXoIjUopic.twitter.com/Q9pEozWQAm — President of Russia (@KremlinRussia_E) 24 января 2018 г.

وكان الرئيس الروسي يعترف مرارا إنه – شأنه شأن الملايين من الشعب الروسي- يحب إبداع فلاديمير فيسوتكي وقال إن فيسوتسكي كان رجلا عبقريا وظاهرة فريدة في الأدب والمسرح والموسيقى الروسية.

وأعادت وكالة "تاس" إلى الأذهان أن فلاديمير بوتين زار أكثر من مرة مسرح "تاغانكا" في موسكو لإحياء ذكرى الشاعر الكبير. وسبق له أن أيد فكرة منح أحد شوارع موسكو اسم فلاديمير فيسوتسكي.

هذا وأصدر المركزي الروسي يوم 23 يناير قطعة نقدية فضية تذكارية قيمتها 25 روبلًا بمناسبة الذكرى الـ80 لولادة الشاعر والفنان الروسي الكبير فلاديمير فيسوتسكي (1938 – 1980).

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن البنك المركزي الروسي. وقال البيان إن عدد القطع النقدية التذكارية بلغ 1500 قطعة حيث نقشت صورة الشاعر على خلفية الخيول وفي يديه قيثارة.

ومن المخطط أيضا لأن يصدر المركزي الروسي العام الجاري قطعة نقدية تذكارية أخرى تكرس إلى فلاديمير فيسوتسكي قيمتها روبلان.

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يذكر أن الشاعر والموسيقي الروسي الكبير فلاديمير فيسوتسكي ولد في 25 يناير/كانون الثاني عام 1938 في موسكو حيث التحق عام 1956 بقسم التمثيل المسرحي في مدرسة موسكو للفن الأكاديمي التي درس فيها لغاية عام 1960، ثم بدأ يعمل ممثلا في مسرح بوشكين ومسرح تاغانكا بموسكو فيما بعد.

تجدر الإشارة إلى أن أشعار فيسوتسكي لم تطبع ولم تصدر على شكل دواوين، بل سُجلت على أسطوانات وشرائط وانتشرت في ربوع الاتحاد السوفيتي سرًا.

المصدر : لينتا. رو

يفغيني دياكونوف