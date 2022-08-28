نادين الراسي تتهم الحكومة اللبنانية بالتسبب بمقتل أخيها جورج

شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما على الحكومة اللبنانية متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

ونشرت نادين عبر حسابها في "إنستغرام" عبر خاصية الستوري عدة صور ومقاطع فيديو، عبرت من خلالها عن غضبها من الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها، الذي كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.

ولفتت الفنانة إلى أن "غياب قواعد السير الآمن على الطرق العامة في بلادها، ودون وجود أي إنارة أو اشارات تحذيرية وتواجد حاجز في منتصف الطريق دون إشارات تحذيرية، أدى إلى اصطدام عنيف لسيارة الفنان الراحل بالحاجز، ما أدى إلى وفاته في الحال".

كما قالت وسائل إعلام ومواقع التواصل إن الحادث العنيف تسبب أيضا بوفاة زينه التي كانت مع الراسي في السيارة والتي قال البعض إنها مديرة أعماله وكانت ترافقه في معظم رحلاته وهي أم لثلاثة أطفال.

المصدر: RT