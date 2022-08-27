نجوم الفن ينعون الفنان اللبناني جورج الراسي بكلمات مؤثرة

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني عقب إعلان مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير اليوم، وحرص العديد من النجوم على نعيه داعين لأهله بالصبر والسلوان.

ونعى الفنان السوري جورج وسوف الشاب الراحل وكتب في تغريدة على"تويتر":" شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج، الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو".

شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسيpic.twitter.com/Cr96uN96bc — Georges Wassouf (@wassouf) August 27, 2022

ونعت الفنانة إلهام شاهين المطرب الشاب جورج الراسي عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قائلة: "خبر محزن جداً جداً.. وفاة الفنان الشاب جورج الراسي في حادث سير .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. عزائي لعائلته وأخته الفنانة نادين الراسي.. الله يصبرهم على ألم الفراق.. كل الكلمات لا تكفى.. ربنا مع عائلته وقلوبنا معهم.. والعزاء لكل محبيه".

ونشرت الإعلامية رابعة الزيات صورة للفنان جورج الراسي وعلقت :" الفنان الخلوق صاحب الابتسامة الدائمة الأب والأخ رحلت بكّير !الله يصبّر أهلك ويرحم السيدة #زينة_المرعي الأم لثلاثة أطفال، سلام على أرواح جورج وزينة".

خبر مؤلم جداً ،ورحيل مفجع 💔كسر قلوبنا ،#جورج_الراسي الفنان الخلوق صاحب الابتسامة الدائمة الأب والأخ رحلت بكّير !الله يصبّر أهلك ويرحم السيدة #زينة_المرعي الأم لثلاثة أطفال ،سلام على أرواح جورج وزينة 🙏💔 pic.twitter.com/ATv7l46PZD — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) August 27, 2022

وعلقت الفنانة نانسي عجرم على خبر الوفاة في منشور على "تويتر"، وتوجهت بالعزاء للفنانة نادين الراسي شقيقة الفنان الراحل:

ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر...

الله يرحم جورج ويصبر عايلته.

@NadineElRassi

ما حدا بيعرف حجم الوجع!

الله يقويكي وانشالله تكون نفسه بالسما🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 27, 2022

وكتب الفنان وائل كفوري في تغريدة على "تويتر": "بكّيتنا يا جورج!الله يرحَمك ويرحَم الصبيّة اللي كانت برفقتك والله يصبّر الأهل".

كما توجهت الفنانة ماغي بو غصن بالعزاء لصديقتها نادين الراسي وغردت على "تويتر": شو هالفاجعة والخبر الحزين رحيل جورج الراسي صدمة ومؤلمة. ، نادين الراسي الله يصبر قلبك حبيبتي ما في كلام يواسيكي".

وعلق الفنان جوزيف عطية على خبر الوفاة في منشور على "تويتر"وكتب :"يأتي كالسّارق ليلاً. هيك الموت بيخطف من دون سابق إنذار".

…يأتي كالسّارق ليلاً. هيك الموت بيخطف من دون سابق إنذار.



الله يرحم الصديق #جورج_الراسي و يصبّر قلب عيلتو، أهلو وأخواتو راشيل و @NadineElRassi



صلاتي معكن وتكون نفسو بالسما 🙏🏻🤍 — Joseph Attieh (@josephattieh) August 27, 2022

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية بمصرع الفنان ​جورج الراسي صباح اليوم السبت بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام على الحدود السورية اللبنانية.

المصدر: RT