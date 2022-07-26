بريطانيا تستضيف رسميا "Eurovision 2023"

أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU) رسميا، أن مسابقة "يوروفيجين-2023" ستستضيفها بريطانيا .

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ويذكر أن اتحاد البث الأوروبي كان قد قرر في وقت سابق نقل مكان إقامة هذه المناسبة من أوكرانيا إلى دولة أخرى لأسباب أمنية.

وجاء في بيان EBU، "يسر اتحاد البث الأوروبي وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن يؤكدان على أن مسابقة "يوروفيجين-2023" ستقام في المملكة المتحدة".

ويشير البيان، إلى أن أوكرانيا باعتبارها البلد الفائز بمسابقة "يوروفيجين -2022" ستشترك مباشرة في الدور النهائي لمسابقة السنة المقبلة. والآن ستبحث هيئة الإذاعة البريطانية عن المدينة المناسبة لاستضافة هذه المسابقة.

المصدر: نوفوستي