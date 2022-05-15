زاخاروفا: مسابقة "يوروفيجين" كشفت عن توجه سائد لإذلال أوروبا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية أظهرت أن إذلال أوروبا بات الآن توجها سائدا.

وقالت زاخاروفا ساخرة عبر أثير برنامج "مساء الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه لو كانت تعلم مسبقا بالفائزين، فلربما سخرت من هذه النتائج، في إشارة إلى أن الجميع كانوا يتوقعون منح أوكرانيا لقب الفائز في هذه المسابقة "المسيّسة".

وقالت زاخاروفا: "هذا واضح جدا وغير لائق بالفعل، لدرجة أنه بدا لي أن هيئة الإذاعة الأوروبية والمنظمين لن يسمحوا بأن يتم إذلالهم بهذه الطريقة"، متابعة: "لكن اتضح أن إذلال أوروبا بات الآن توجها سائدا".

وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن فرقة Kalush Orchestra الأوكرانية فازت في مسابقة الأغنية الدولية "يوروفيجن -2022".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المشهد مع اثنتين من بابا ياغا (وهي ساحرة عجوز من الفلكلور السلافي) مع آلات وترية، ورقصة بريك دانس وهتافات حول مصنع "أزوفستال" في ماريوبول، جعل أوروبا "تصفق وقوفا".

المصدر: وكالات