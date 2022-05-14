زاخاروفا ترد على تصريحات السفير الأمريكي حول حرية الإعلام في روسيا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات السلطات الأمريكية عن حرية التعبير في روسيا عندما يتم حظر وسائل الإعلام الروسية بالولايات المتحدة بأنها أمر مضحك.

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تيلغرام" إن "سفير الولايات المتحدة في روسيا جون ساليفان صرح أن العديد من الروس، وخاصة الشباب، يسعون إلى الوصول إلى مصادر معلومات أخرى لا تخضع لسيطرة الحكومة، لكن ذلك صعب للغاية. قال هذا سفير الدولة التي تحتكر الإنترنت لحجب وسائل الإعلام الروسية".

وأشارت إلى أن واشنطن "طاردت أسانج لسنوات عديدة، لأنه نشر وثائق أمريكية".

وتابعت: "قال هذا سفير الدولة التي قامت مصارفها بتجميد حسابات وسائل الإعلام الروسية. هذا مضحك".

المصدر: نوفوستي