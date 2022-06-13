"نيتفليكس" تعلن عن الجزء الثاني من مسلسل "لعبة الحبار"

أكدت "نيتفليكس" اليوم الاثنين على عودة مسلسل "لعبة الحبار" للموسم الثاني.

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وقال المخرج والكاتب والمنتج التنفيذي هوانغ دونغ هيوك في رسالة إلى المعجبين، نشرتها "نيتفليكس": "جولة جديدة كاملة قادمة. والآن، يعود كي هون. ويعود الرجل الأمامي. الموسم الثاني قادم".

وشخصية "كي هون" التي يجسدها في المسلسل الممثل لي جونغ جيه، هي الشخصية المثقلة بالديون والتي تشارك في مسابقة قاتلة غامضة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (37.9 مليون دولار أمريكي)، في المسلسل المكون من 9 أجزاء.

وأضاف هوانغ أن "تشول سو"، صديق "يونغ هي"، دمية العرض المتحركة، سيتم تقديمه للمشاهدين في الموسم المقبل.

لكنه لم يخض في تفاصيل جداول الإنتاج.

المصدر: يونهاب