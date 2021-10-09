حملة يدشنها ناشطون تمنع سعد المجرد من الظهور الإعلامي في مصر

تراجعت قناة مصرية عن بث حلقة كان من المقرر أن يشارك فيها الفنان المغربي سعد لمجرد تزامنا مع حملة قوية دشنها ناشطون طالبوا فيها بطرده بسبب اتهامات التحرش التي طالته.

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وتصدر وسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنا مع الإعلان عن عزمه حضور حلقة ضمن برنامج "سهرانين" الذي يبث على قناة "أون تي في" الخاصة.

ايه القضايا اللي على سعد لمجرد؟ وإيه تاريخه مع العنف ضد المرأة؟

Just Google it! know how dangerous he is!!!

وقفوا دفاع عن المتحرشين والمغتصبين وقفوا تبرير وخلق حجج واعتذار ليهم لمجرد انهم مش التابلوه اللي متعودين عليه، المجرم مجرم مهما كان مين#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصرpic.twitter.com/G9tp4gxJ9h — Nourhanne 𓂆 (@NElsiasii) October 7, 2021

وكان من المقرر عرض الحلقة التي سيشارك فيها لمجرد مع الفنان أمير كرارة، مساء الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها دون أي توضيح من قناة البث.

القناة لحد دلوقتي ما قالتش أي تصريحات بس بما أن امبارح البرومو اتمسح والحلقة اتلغت، وانهارده كمان تم عرض حلقة قديمة من البرنامج كده نقدر نقول أن حلقة سـعد لمجـرد اتلغت! 👏❤



وبكده يكون اتلغاله حفلة وبرنامج في مصر في أقل من سنة.. يارب ما يكررهاش! 🥰#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصرpic.twitter.com/XYeMeXKrHy — Speak Up (@SpeakUp_00) October 7, 2021

وخلال الأيام الماضية، انطلقت وسوم عدة وحملات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة القناة بعدم استضافة لمجرد بسبب اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إليه.

تصدير المتحرشين والمغتصبين للناس مهما كانوا مين شئ غير مقبول، في الوقت اللي العالم كله بيحارب المتحرشين تفتحوا الباب لواحد عليه حوالي ٤ قضايا اغتصاب وتحرش في بلدان مختلفة وتعرضوا بنات البلد لخطر زي دا؟ سعد لمجرد غير مرحب بيه في مصر #مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصرpic.twitter.com/EFehDlxHjY — Nourhanne 𓂆 (@NElsiasii) October 5, 2021

والحملة دشنها مناهضون للتحرش عبر "تويتر" وساندها كثير من النشطاء وليست الأولى التي يتم إطلاقها ضد لمجرد، حيث دشن مصريون حملات سابقة رافضة لإحيائه حفلات في مصر، أو استضافته إعلاميا.

وتعرض سعد لمجرد في شهر أكتوبر 2020 لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

وألقي القبض على سعد لمجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على فرنسية تدعى لورا بريولا، وفي خريف 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا.

ورغم ذلك حققت أغنياته التي كانت تصدر وسط كل هذه الاتهامات أرقام مشاهدة واستماع قياسية.

وحسب ما أفادت "بي بي سي" يسود اعتقاد لدى محبي المغني المغربي بأن شهرته الواسعة عربيا وأوروبيا تسببت في تعرضه لـ"مؤامرة" إذ "تتدخل مجموعات لمنع إحيائه لحفلات عالمية حتى لا تزيد شهرته".

وهناك من جمهوره من يقول إن النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن "فعلن ذلك طلبا للشهرة من خلال استغلال شهرة سعد لمجرد".

المصدر: تويتر+هسبريس+الشروق