مسلسل "سيد الخواتم" يتحصن بأبطال "لعبة العروش"

كشفت شركة "أمازون" عن الممثلين الأوائل في مسلسلها التلفزيوني المنتظر "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings)، مشيرة إلى أن الإنتاج سيبدأ في نيوزيلندا في شهر فبراير المقبل.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن المسلسل سيضم اثنين من قدامى المحاربين في مسلسل "لعبة العروش" الشهير.

ومن بين الممثلين الخمسة عشر المشاركين في مسلسل "سيد الخواتم"، ينضم الممثلان البريطانيان روبرت أرامايو الذي لعب دور "نيد ستارك" الشاب، وجوزيف ماويل الذي لعب دور "بينجين ستارك"، في "لعبة العروش" الذي أنتجته شبكة HBO.

كما أعلنت "أمازون" أن مسلسل "سيد الخواتم" سيضم الممثل المسرحي البريطاني أوين آرثر، والممثلة البريطانية الإيرانية نازانين بيادي والممثل الأسترالي توم بود والممثلة البريطانية مورفيد كلارك والممثلة السلوفاكية الأمريكية إيما هورفاث.

وقال فريق الكتابة، جي. دي باين وباتريك ماكاي، في بيان: "بعد إجراء بحث عالمي مكثف، يسعدنا أخيرا الكشف عن المجموعة الأولى من الفنانين الرائعين الذين سيشاركون في مسلسل سيد الخواتم مع أمازون".

وأضافوا: "هؤلاء النساء والرجال الموهوبون هم أكثر من مجرد ممثلين، إنهم أحدث أعضاء في عائلة إبداعية دائمة التوسع، تعمل الآن بلا كلل من أجل إعادة الأرض الوسطى (هي المكان الذي تدور فيه معظم أحداث روايات جي. آر. آر. تولكين. أشهرها ثلاثية سيد الخواتم) إلى الحياة من جديد، للمعجبين والمشاهدين في جميع أنحاء العالم".

وسيكشف المسلسل التلفزيوني قصصا جديدة تسبق أحداثها ما كتبه المؤلف جي.آر.آر تولكين في The Fellowship of the Ring، وهي القصة الأولى في الثلاثية الملحمية الشهيرة التي تقع في الأرض الوسطى الخيالية.

ولم تكشف أمازون بعد عن تفاصيل الأدوار التي سيلعبها الممثلون الذين أعلنت عن أسمائهم إلى حد الآن، كما لم تعلن بعد عن قصة المسلسل.

المصدر: رويترز