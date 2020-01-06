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رامي يوسف يهتف "الله أكبر" على مسرح "غولدن غلوب" بأمريكا

الثقافة والفن

رامي يوسف يهتف
الممثل والمنتج رامي يوسف بعيد تسلمه الجائزة
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هتف الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بعبارة "الله أكبر" أثناء تسلمه في أمريكا جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي عن سيرته شبه الذاتية "رامي" الذي كتبه وأنتجه.

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فبعد فوزه بالجائزة صعد إلى المسرح لتسلم الجائزة من جينيفر أنيستون وريز ويذرسبون، وكانت أول كلمات يوسف "الله أكبر" أمام جمهور الفنانين والمبدعين الذين حضروا الحفل.

ثم أطلق نكتة للحاضرين قائلا: "أعرف أنكم لم تشاهدوا برنامجي، ولكنه عرض خاص للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيوجيرسي وهذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي ولمسلسلي".

وفي تصريحات له خلف الكواليس عقب فوزه قال إنه متحمس جدا، ولم يتوقع حصوله على الجائزة ولكنها أمر جميل لعرضه.

المصدر:RT

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