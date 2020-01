فوز المصري رامي يوسف بلقب أفضل ممثل تلفزيوني في جوائز "غولدن غلوب"

فاز الممثل المصري رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني، عن دوره في مسلسل "رامي" خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بنسخته الـ77 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد.

كما فاز الفيلم الأمريكي "1917" ، الذي تدور أحداثه حول ملحمة عسكرية تعود للحرب العالمية الأولى، بجائزة أفضل فيلم درامي.

وحصل فيلم Once Upon a Time in Hollywood (ذات مرة في هوليوود)على جائزة أفضل فيلم كوميدي.

كما حصد فيلم الحلقة المفقودة missing link جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وفازت أغنية (I’m Gonna Love Me Again) أي "سأحبك مجددا" بجائزة أفضل أغنية من فيلم Rocketman.

وفاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "الجوكر"، وذهبت جائزة أفضل ممثلة سينمائية للنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم "جودي" .

كما فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.

ويعد حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" من أهم وأشهر الأحداث الفنية السنوية، ويقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار، وهي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944.

وتمنح الجائزة لأعمال تلفزيونية وغنائية إلى جانب الأعمال السينمائية.

المصدر: "القدس"