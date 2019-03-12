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ديزني تشوق الجمهور وتنشر الإعلان الكامل لفيلم "علاء الدين"! (فيديو)

الثقافة والفن

ديزني تشوق الجمهور وتنشر الإعلان الكامل لفيلم
youtube.com/Walt Disney Studios
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نشرت استوديوهات "والت ديزني" المقطع الإعلاني الكامل لفيلم "علاء الدين" المنتظر، الذي يشارك في بطولته النجم العالمي، ويل سميث.

ويتميز الفيديو الدعائي الجديد لفيلم "علاء الدين" بعرضه لمجموعة مقاطع للمدينة الشرقية الخيالية التي تبدو بكامل حلتها وأناقتها الأسطورية، لتليق بفيلم من أضخم إنتاجات هذا العام.

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وقد استوحى صناع النسخة الجديدة من فيلم "علاء الدين" الكثير من العناصر المبهرة في الفيلم الكرتوني الذي أنتج عام 1992 من قبل استوديوهات ديزني.

وعلى الرغم من ظهور ويل سميث، الذي يلعب دور الجني الأزرق، بوجهه الآدمي في المشاهد الأولى للفيلم، إلا أن معظم ظهوره في الفيلم سيكون على هيئة شخصية أسطورية للجني الأزرق.

وسيبدأ عرض الفيلم في دور السينما العالمية ومنها الدور الروسية، في 24 مايو المقبل.

المصدر: إزفيستيا

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