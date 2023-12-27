Nio تتحدى مرسيدس وبي إم دبليو بسيارة متطورة وفاخرة!

كشفت Nio عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون متطورة، وتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.

حصلت سيارة Nio ET9 الجديدة على هيكل انسيابي بتصميم مميز جدا، وصممت لتنافس سيارات EQS وBMW i7 التي تطرحها مرسيدس وبي إم دبليو، إذ جهّزت بأحدث التقنيات وزوّدت بقمرة مريحة جدا.

تأتي السيارة بطول 5 أمتار و32 سم، وبعرض 201 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 325 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 23 إنش.

وحصلت النسخة الأساسية لهذه المركبة على أنظمة قيادة ذاتية تسمح لها بالتنقل دون تدخل السائق، وزوّدت بأجهزة ليدار متطورة وكاميرات تمكنها من التعرف على الأجسام في أثناء الحركة على الطرقات، وعلى أنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

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وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 4 ركاب، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات لمس بمقاس 14.5 بوصة للتحكم بمعظم ميزات السيارة ومشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت، وعجلة القيادة صممت لتختفي داخل الهيكل في وضعية القيادة الذاتية، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمس متطورة بمقاس 15.6 بوصة.

وستعمل السيارة بمحركات كهربائية توفر عزما يعادل 707 أحصنة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 112 ألف دولار.

المصدر: moto1