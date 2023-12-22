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Cadillac تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

عالم السيارات

Cadillac تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية
youtube/ DPCcars
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أزاحت Cadillac الستار عن سيارة Vistiq التي صممتها لتكون مركبة كروس أوفر متطورة وقوية.

حصلت Vistiq الجديدة على شكل خارجي يحمل ملامح سيارات Cadillac الرباعية الدفع الكبيرة، لكنّها تميزت بواجهة أمامية تزينت بزجاج عريض يظهر خلفه شعار الشركة بصورة مميزة، كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وأحيط الباب الموجود على واجهتها الخلفية بخطوط إضاءة أنيقة التصميم.

بنيت المركبة على Ultium المعتمدة في سيارات GM الكهربائية، وحصلت على عجلات كبيرة وعريضة، وجهّزت بسقف بانورامي كبير، وثبتت على مؤخرة سقفها جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

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ولم تكشف Cadillac عن التصميم الداخلي لهذه السيارة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها حصلت على واجهة قيادة مجهّزة بشاشات لمسية تمتد على معظم عرضها تقريبا.

وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن المركبة ستعتمد على الأغلب على محركين كهربائيين يولدان معا عزما يعادل 507 أو610 أحصنة، وستعمل بعلب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع رباعي للعجلات.

المصدر: moto1

 

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