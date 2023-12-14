لاند روفر تروّج لـ"سيارتها الهادئة"!

بدأت لاند روفر بالترويج لسيارتها الكهربائية الجديدة التي أشارت إلى أنها ستكون "أكثر سياراتها هدوءا على الإطلاق".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة Range Rover Electric الجديدة ستقدم أداء شبيها بسيارات Range Rover المزودة بمحركات V8، وستكون قادرة على جرّ المقطورات والتحرك على الطرق الوعرة بشكل أفضل من الكثير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة.

وستبنى هذه المركبة على منصات من تصميم Jaguar Land Rover، سيتم تصميمها وتصنيعها في بريطانيا، أما بطارياتها وأنظمة نقل الحركة فيها سيتم تجميعها في مركز تابع للشركة في ولفرهامبتون البريطانية.

وستحصل هذه السيارات أيضا على تقنيات الشحن السريع للبطاريات، وستتمكن من اجتياز الحفر التي يصل عمقها إلى 85 سم، كما ستتلقى تحديثات لبرمجياتها عبر شبكات الإنترنت الخلوية.

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وحول الموضوع قال توماس مولر، المدير التنفيذي لتطوير المنتجات في Jaguar Land Rover:"نحن نسعى لتطوير سيارة Range Rover الأكثر هدوءا والأكثر دقة على الإطلاق، المكونات السحرية التي تميز سيارات Range Rover ستكون موجودة في هذه المركبة أيضا، إضافة إلى التصميم الأنيق والمقصورات الداخلية المريحة، وقدرة السيارة على الوصول إلى أي مكان".

المصدر: ixbt