سيارة متطورة وأنيقة تظهر في روسيا قريبا

أعلن وكلاء Chery في موسكو أن مبيعات سيارات "Exeed VX" المعدّلة ستبدأ في روسيا قريبا.

وتتميز السيارات الجديدة ببعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات "Exeed VX" السابقة، إذ حصلت على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وزودت بعجلات بمقاس 20 إنشا، كما أتت بميزات متطورة منها ميزات التكييف التي يمكن التحكم بها لتناسب كل صف من المقاعد في القمرة، فضلا عن الميزة التي تجعل زجاج السقف البانورامي يغلق أوتوماتيكيا في حال تساقط الأمطار.

وأتت هذه المركبات بطول 4 أمتار 49 سنتيمترا، بعرض 194 سم، وارتفاع 179 سم، ومسافة الخلوص الأرضي لهيكلها 20 سم.

وحصلت السيارات على لوحة قيادة جديدة كليا فيها شاشات تمتد على كامل عرضها، الشاشة الرئيسية فيها أتت بمقاس 15.6 بوصة، والشاشات الجانبية بمقاس 12.3 بوصة، كما جهّزت أنظمة الوسائط المتعددة فيها بالعديد من الخدمات والتقنيات المتطورة، ومنها تقنيات Exeed Connect التي يمكن التحكم بها عبر الهواتف الذكية.

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أما عجلة القيادة في هذه المركبات فجهزت بأزرار تعمل باللمس للتحكم بأنظمة القيادة وأنظمة الصوتيات، وحصلت المركبة على 10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وجهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل "Exeed VX" الجديدة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر توفر عزما يعادل 249 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، وبإمكانها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبا.

المصدر: moto1