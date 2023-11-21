روسيا تطلق نماذج كهربائية من سيارة Largus الشهيرة

أعلنت شركة AvtoVAZ الروسية عن الموعد الذي سيبدأ فيه الإنتاج الصناعي المتسلسل لسيارات "LADA e-Largus" الكهربائية.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، مكسيم سوكولوف: "في النصف الأول من عام 2024 سيبدأ مصنعنا في إيجيفسك بالإنتاج الصناعي المستسلسل لسيارت LADA e-Largus الكهربائية، كما سيستأنف المصنع إنتاج سيارات Largus المزودة بمحركات احتراق داخلي تعمل بالبنزين".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارات Largus الكهربائية ستطلق بعدة نماذج، منها نموذج مجهز بمقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ونموذج بمقصورة تتسع لـ 7 ركاب، وسيطلق منها نموذج مخصص لنقل البضائع سيكون قادرا على نقل حمولة بوزن 800 كلغ.

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وستحصل هذه المركبات على محركات كهربائية باستطاعة 110 كيلوواط تولد عزما يعادل 150 حصانا، كما ستجهّز نسخها المخصصة لنقل الركاب ببطاريات تكفيها لقطع 350 و400 كلم بالشحنة الواحدة، أما نسخ نقل البضائع فستكفيها البطارية لقطع 250 كلم بالشحنة الواحدة تقريبا .

وسيكون بإمكان "LADA e-Largus" التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 145 كلم/سا، كما ستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

المصدر: Lada.ru