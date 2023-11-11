Chery تطلق سيارة كهربائية مميزة طورتها بالتعاون مع هواوي!

تستعد Chery لإطلاق سيارة كهربائية عصرية، طورتها بالتعاون مع عملاق صناعة الإلكترونيات هواوي.

وتأتي سيارة Luxeed S7 الجديدة بهيكل انسيابي وملامح رياضية توحي بالقوة والحداثة، وحصلت على عجلات عريضة بمقاس 20 إنشا.

ويبلغ طول المركبة 4 أمتار و97 سنتيمترا، وعرضها 193 سم، وارتفاعها 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 295 سم، ويتألف سقفها من لوحين زجاجيين يحجبان الأشعة الضارة ما فوق البنفسجية بنسبة 99% تقريبا كما صرّح المطورون.

وحصلت المركبة على العديد من ميزات الأمان، إذ ثبت على سقفها جهاز ليدار للتحكم بأنظمة القيادة الذاتية، وحصلت على 12 رادار تعمل بالموجات الصوتية، وعلى 11 كاميرا توفر رؤية محيطية للهيكل، وجهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة الحفاظ الآلي على المسار، وأنظمة تعديل المسار أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

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وصممت واجهة القيادة في هذه السيارة لتكون بسيطة وعملية، إذ خلت من الأزرار، ووضع في منتصفها شاشة لمس كبيرة، كما ثبتت أمام السائق شاشة أخرى لتعمل كلوحة عدادات رقمية.

وستطرح منها عدة نسخ مزودة ببطاريات تكفيها لقطع 550 أو705 أو800 كلم بالشحنة الواحدة، وستعمل هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 292 حصانا، ستمكنها من الوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

المصدر: moto1