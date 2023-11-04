تويوتا تطلق "Crown" الجديدة لمحبي المركبات الفارهة والعصرية

بدأت تويوتا بالترويج لسيارة Crown الجديدة، التي صُممت لتكون أنيقة وعصرية، وتوفر أفضل معايير الرفاهية لركابها.

وتتميز Crown الجديدة بنسخة السيدان بتصميمها الخارجي الذي يعطيها ملامح الفخامة، وملامح المركبات الرياضية بنفس الوقت، وبالشكل الانسيابي لهيكلها، والتصميم المميز لمصابيحها، وفتحات الهواء على واجهتيها الأمامية والخلفية.

بنيت هذه السيارة على منصات TNGA-L، وأتت بطول يزيد عن 5 أمتار بقليل، وبعرض 189 سم، وارتفاع 147 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فتتراوح ما بين 130 و135 ملم.

وتتميز المركبة بمقصورتها التي تزينت عناصرها بالجلد والخشب الفاخر، و بمقاعدها الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، إذ زوّدت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما حصل ركاب الصف الخلفي من المقاعد على شاشات لمسية للتحكم بأنظمة التكييف والعديد من الميزات.

وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشتين مقاس كل منهما 12.3 بوصة، واحدة وضعت قبالة السائق، وثبتت الثانية بجانبها للتحكم بأنظمة الوسائط والعديد من ميزات السيارة.

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وحصلت Crown الجديدة على نظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتأتي السيارة بنظام دفع خلفي للعجلات، وجهّزت بمنظومات هجينة فيها محركات بنزين، ومحركات كهربائية تولد عزما يعادل 180 و185 حصانا.

المصدر: moto1