روسيا بدأت بتجميع إحدى أشهر سيارات "BAIC"

أعلن مصنع "Avtotor" الروسي عن بدء عملية تجميع سيارات BAIC X7 المصنفة من بين أكثر مركبات الكروس أوفر تميزا من حيث الشكل وميزات الرفاهية.

تبنى هذه السيارات على منصات "BMFA" الجديدة، وتأتي مقاساتها قريبة من مقاسات سيارات Skoda Kodiaq، إذ يبلغ طولها 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 280 سم.

وتأتي BAIC X7 بمقصورة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المزودة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على 3 شاشات: واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من أنظمة السيارة، وشاشة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف.

وجهّزت هذه المركبات بمصابيح تعمل بتقنيات LED، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وأنظمة الفرملة التلقائية لتفادي الحوادث، وحصلت على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرح السيارة في الأسواق الروسية بمحركات بنزين تروبينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 180 حصانا، وستجهّز بنظام دفع أمامي للعجلات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وقد تطلق منها نسخ مجهزة بمنظومات هجينة فيها محركات بنزين ومحركات كهربائية، وتعمل بنظام دفع رباعي.

المصدر: moto1