إيران تعلن عن عمل نشيط في البنية التحتية لعملة "بريكس" الموحدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني، إن دول مجموعة "بريكس" تعمل بنشاط على إنشاء البنية التحتية لإيجاد عملة موحدة للمجموعة.

وأضاف نائب الوزير، في حديث للصحفيين على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "تعتزم دول بريكس الصديقة طرح عملة موحدة للتخلص من الاعتماد على الدولار الأمريكي".

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وتابع المسؤول الإيراني: "مثل هذه الخطوة الجادة تتطلب بنية تحتية كبيرة تمس العديد من القطاعات في الاقتصاد والتجارة. تعمل جميع الدول الآن بنشاط لتحقيق هذا الأمر، وتحلل الوضع وتبحث عن حلول أكثر ملاءمة".

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: تاس