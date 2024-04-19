أسواق آسيا تلونت بالأحمر والذهب ارتفع.. كيف تفاعلت الأسواق مع أنباء الضربة الإسرائيلية على إيران؟

قفزت أسعار الذهب والنفط، في تعاملات اليوم الجمعة، فيما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن ضربة إسرائيلية لإيران ما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

الأسواق الآسيوية:

انخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، في صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.29% إلى 169.34 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.3%.

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وتراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.93% إلى 16233.5 نقطة، في حين انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.33% إلى 3064.11 نقطة.

وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 2.66% إلى 37068.5 نقطة، وفي سيئول، خسر مؤشر "كوسبي" 0.6% ليسجل 3540.60 نقطة، وانخفض مؤشر "إس آند بي / إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.98% ليصل إلى 7567.30 نقطة.

الذهب:

صعدت أسعار المعدن النفيس اليوم واقتربت من مستوى قياسي جديد ثم تراجعت، وجاء ذلك في ظل المخاوف من تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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وقفزت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.6%، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل ضربت أهدافا في إيران، كذلك صعت معادن أساسية أخرى لكنها قلصت مكاسبها بعد ذلك.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الفورية للذهب عند 2239.44 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 0.13%، فيما تم تداول العقود الآجلة للذهب عند 2395.80 دولار للأونصة.

وقبل ذلك صعدت العقود الفورية للأصفر الرنان إلى 2416.4 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول عقود الذهب الفورية اليوم:

Bloomberg

النفط:

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وجرى تدوال عقود "برنت" فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، لكنها قلصت المكاسب بعد ذلك وتم تداول العقود عند 89 دولارا للبرميل.

وهزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء هجوم إسرائيلي على إيران.

من جهته أفاد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان، بأن إيران لم تتعرض لهجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد، ولم تكن هناك سوى محاولة فاشلة باستخدام مسيرات صغيرة وتم إسقاطها.

المصدر: RT + بلومبرغ