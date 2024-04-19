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سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي

سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي

أخبار العالم العربي

سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي
AFP
عنصر من الجيش السوري، ارشيف
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أفاد مصدر عسكري في سوريا، بأن إسرائيل استهدفت بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين، مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الجنوبية، مؤكدا وقوع خسائر مادية.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية". 

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وسائل إعلام: إسرائيل تشن غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم على أهداف في إيران
وسائل إعلام: إسرائيل تشن غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم على أهداف في إيران

يأتي ذلك تأكيدا لأنباء أفادت في وقت سابق من فجر اليوم بأن إسرائيل شنت غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم نفذته على أهداف في إيران.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا.

وشملت الغارات على جنوبي سوريا مطارات الثعلة في السويداء و"عزرة" و"الثليحة".

كذلك جرى استهداف كتيبة رادار تقع بين بلدة عزرا وقرية قرفة في الجنوب.

المصدر: RT

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