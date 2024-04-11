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كيف انعكست بيانات التضخم الأمريكية على أسعار الذهب؟

مال وأعمال

كيف انعكست بيانات التضخم الأمريكية على أسعار الذهب؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تعرضت أسعار الذهب للضغوط بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي بوتيرة أعلى من المتوقع.

واستقرت أسعار المعدن النفيس في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن كانت قد انخفضت مساء الأربعاء بعد صدور البيانات.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو من تعاملات الخميس، جرى تداول العقود الآجلة للمعدن عند 2358.7 دولار للأونصة بزيادة طفيفة نسبتها 0.44%.

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فيما تم تداول العقود الفورية للذهب عند 2342.89 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.38%.

وبيانات التضخم الحديثة تزيد من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتأجيل خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مارس الماضي إلى 3.5%، من 3.2% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله (فبراير 2024).

وجاءت بيانات شهر مارس الماضي أعلى من التقديرات، إذ توقع محللون صعود مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.4%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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