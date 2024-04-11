الولايات المتحدة.. تسارع التضخم أعلى من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أمس تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بوتيرة فاقت التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مارس الماضي إلى 3.5%، من 3.2% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله (فبراير 2024).

إقرأ المزيد

وجاءت بيانات شهر مارس الماضي أعلى من التقديرات، إذ توقع محللون صعود مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.4%.

وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين في مارس 2024 عند 0.4%، بينما توقع المحللون انخفاضه إلى 0.3%.

وبيانات التضخم الحديثة تزيد من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتأجيل خفض الفائدة.

المصدر: برايم