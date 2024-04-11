الولايات المتحدة.. تسارع التضخم أعلى من التوقعات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc22
أظهرت بيانات رسمية أمس تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بوتيرة فاقت التوقعات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مارس الماضي إلى 3.5%، من 3.2% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله (فبراير 2024).
وجاءت بيانات شهر مارس الماضي أعلى من التقديرات، إذ توقع محللون صعود مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.4%.
وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين في مارس 2024 عند 0.4%، بينما توقع المحللون انخفاضه إلى 0.3%.
وبيانات التضخم الحديثة تزيد من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتأجيل خفض الفائدة.
المصدر: برايم