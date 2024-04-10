ترامب: بايدن يفقد السيطرة على اقتصاد الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الحالي جو بايدن فقد السيطرة على اقتصاد الولايات المتحدة والتضخم فيها.

وخلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية جورجيا الأمريكية قال ترامب: "لقد فقد بايدن السيطرة تماما على التضخم... لقد عاد إلى مستويات متفشية".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، نشرت وزارة العمل الأمريكية بيانات تظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس ارتفع بنسبة 3.5%.

وفي فبراير من العام الحالي كان هذا الرقم 3.2%، وفي يناير 3.1%، وعلى أساس شهري، يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.4%.

وتباطأ التضخم بشكل كبير منذ يونيو 2022، عندما وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما والبالغ 9.1%، ولم يبدأ بعد نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يعمل بمثابة البنك المركزي للبلاد، في خفض سعر الفائدة الأساسي، الذي يظل عند مستوى 5.25% إلى 5.5%. ويعتقد الخبراء أن بيانات وزارة التجارة حول التضخم لن تسمح على الأرجح للهيئة التنظيمية المالية بخفض المعدل في النصف الأول من هذا العام.

وكما أفيد سابقا فإن الدين الحكومي الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 116% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2034.

المصدر: تاس