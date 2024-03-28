روسيا تستثمر 1.8 تريليون روبل في مشروع "البحار الخمسة" الاقتصادي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو بأن المستثمرين سيقدمون 1.5 تريليون روبل في إطار مشروع "البحار الخمسة"، وستقدم الدولة 300 مليار روبل أخرى، أي ما مجموعه 1,8 تريليون*.

وقال تشيرنيشينكو متحدثا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنشاء منتجعات بحرية اتحادية مأهولة على مدار العام ضمن مشروع "البحار الخمسة وبحيرة بايكال": سيقدم المستثمرون 1.5 تريليون روبل لهذا المشروع. وسوف يتعين علينا أن نوفر لهم جميع الظروف الملائمة لاستثمار هذه الأموال في بنيتنا التحتية.

يذكر أن مشروع البحار الخمسة، أو الشبكة الموحدة للممرات المائية العميقة، هو مجموعة من الطرق البحرية والنهرية الواصلة بين خمسة بحار مختلفة متاخمة لروسيا في الجزء الأوروبي وهي: بحر البلطيق، والبحر الأبيض، وبحر قزوين، والبحر الأسود، وبحر آزوف.

ويعد هذا المشروع استراتيجيا من حيث توفيره شبكة لتوريد الطاقة والنقل اقليمية في موقع جغرافي مهم يقع في قلب خريطة الطاقة والنقل العالمية.

وقد بدأت تنفذ تدابير فعالة لبناء الطرق والموانئ، وخطوط الأنابيب داخل البلاد المعنية بوضع المشروع قيد التنفيذ لتشكيل اتحاد اقتصادي اجتماعي جيوسياسي.

* 1.8 تريليون روبل تساوي قرابة 16 مليار دولار

المصدر: ريا نوفوستي