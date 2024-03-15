استطلاع للرأي يتوقع هبوطا حادا لليرة التركية

توقع مشاركون في استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي التركي انخفاض العملة التركية إلى 40.53 ليرة للدولار ووصول التضخم إلى 44.19% حتى نهاية 2024.

وشارك في الاستطلاع الشهري للمركزي التركي، 53 شركة من القطاع المالي من ضمنهم 30 بنكا و17 ممثلا للقطاع، وبحسب تقديراتهم فإن التضخم سيكون عند 36.7% خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا سجل في نهاية 2024 مستوى 44.19%.

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واستبعد المشاركون أن تعزز العملة التركية مواقعها في الأشهر الـ12 المقبلة، إذ تشير تقديراتهم إلى أن الدولار سيكون عند 40.53 ليرة في نهاية 2024 وعند 42.79 ليرة بحلول مارس 2025، ويأتي ذلك في وقت كسر فيه سعر صرف الدولار حاجز 32 ليرة.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي، رجح المشاركون احتمال زيادته في نهاية شهر مارس الجاري من 45% (المستوى الحالي) إلى 45.82%، وبعد 3 أشهر أخرى زيادة المؤشر إلى 47%، مع احتمال تراجع المؤشر إلى دون 40% في نهاية العام.

كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي في نهاية العام 2024 نموا عند 3.3%، وفي العام 2025 نموا عند 3.8%.

المصدر: تاس