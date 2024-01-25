المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس

قرر البنك المركزي التركي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 42.50% إلى 45% سنويا.

وجاء قرار المركزي التركي متماشيا مع توقعات الخبراء، وأكد المنظم التركي، أنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".

وفي منتصف العام الماضي أعلن المركزي التركي، أنه سيواصل تشديد السياسة النقدية تدريجيا حتى تتغير مؤشرات التضخم المرتفعة.

ومنذ يونيو 2023، يعمل المركزي التركي على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل اليوم إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

ولم يؤثر قرار المركزي التركي بنحو كبير على سعر الصرف اليوم، فبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.11% إلى 30.2807 ليرة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: برايم + بلومبرغ