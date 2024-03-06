البنك الأهلي المصري يطرح شهادات إدخار جديدة بعد رفع الفائدة وتحديد سعر صرف الجنيه

طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة، ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

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كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

كما قررت لجنة البنك المركزي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

المصدر: الشروق