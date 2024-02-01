رويترز: السعودية لا تزال تدرس الانضمام إلى "بريكس"

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي سعودي قوله إن المملكة لم تقرر الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بعد، ولا تزال تدرس هذه المسألة.

وقال مسؤول سعودي في حديث للوكالة إن "السعودية لم ترد بعد على الدعوة للانضمام إلى "بريكس". وهذا لا يزال قيد الدراسة".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، التي أعلنت عن انضمام السعودية إلى "بريكس" يوم الأربعاء.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وخلال قمة المجموعة في أغسطس الماضي، وجهت الدعوة للانضمام إلى المجموعة إلى السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من 1 يناير.

المصدر: رويترز