جنوب إفريقيا خلال اجتماع منسقي "بريكس": المزيد من الدول تطرق بهدوء أبواب المجموعة

قال سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس" أنيل سوكلال، إن المزيد من الدول "تطرق بهدوء أبواب بريكس"، فيما تبدي اهتماما أكبر بالعمل مع المجموعة نظرا لقوتها الاقتصادية والجيوسياسية.

وأوضح رئيس وفد جنوب إفريقيا، أنيل سوكلال، خلال اجتماع منسقي "بريكس"، قائلا: "المزيد والمزيد من الدول المتقدمة تطرق أبواب بريكس بهدوء، وأعتقد أن هذه علامة إيجابية لأن دول بريكس ليست معادية للغرب، وكل ما نعمل عليه لا يتعارض مع مصالح أي كتلة من العالم".

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا، المنسق الروسي في "بريكس"، إن وزراء خارجية دول المجموعة سيلتقون في يونيو القادم في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

كما أكد أن توسيع عضوية المجموعة سيعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء فيها، وسيساهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.

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هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

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وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

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المصدر: RT