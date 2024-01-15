ظهور أول تريليونير في العالم

ذكرت منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر في تقييمها السنوي للتفاوتات العالمية أن العالم قد يشهد ظهور أول "تريليونير" في التاريخ خلال 10 سنوات.

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وجاء تقييم منظمة "أوكسفام" بالتزامن مع اجتماع النخب السياسية والتجارية في منتجع دافوس السويسري،

وصرح أميتاب بيهار المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة "أوكسفام" للـ"أسوشيتد برس" بأن التقرير أظهر أن العالم يدخل "عقدا من الانقسام".

وأضاف "ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت، من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم".

وبحسب المدير التنفيذي "تتوقع منظمة "أوكسفام" أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر".

وذكرت المنظمة أنه إذا بلغت ثروة شخص تريليون دولار فسيمتلك نفس قيمة نفط المملكة العربية السعودية.

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وحاليا يعد ماسك أغنى رجل على هذا الكوكب حيث تبلغ ثروته الشخصية أقل بقليل من 250 مليار دولار، وفق "أوكسفام".

هذا، وتعتقد المنظمة التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الفجوة أصبحت "كبيرة للغاية" منذ جائحة فيروس كورونا.

وقالت "أوكسفام" إن ثروات أغنى خمسة رجال وهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، وبرنار أرنو وعائلته من شركة "في إم إتش" الفاخرة، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت، ارتفعت بنسبة 114 بالمائة منذ عام 2020 عندما كان العالم يعاني من الجائحة.

المصدر: أ ب