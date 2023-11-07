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كيف انعكس تقرير أرباح "أرامكو" على تداولات سهمها؟

مال وأعمال

كيف انعكس تقرير أرباح
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف بعد صدور تقرير الشركة العملاقة المالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "أرامكو" بنسبة 0.15% إلى 33.50 ريال سعودي، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

كيف انعكس تقرير أرباح
Bloomberg

وفي وقت سابق اليوم، صرح رئيس "أرامكو" السعودية أمين بن حسن الناصر، بأن نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثالث 2023 تعزز قدرتها على تحقيق قيمة ثابتة للمساهمين.

وأكد الناصر، في بيان، أن الشركة مستمرة في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالها، وتلبية احتياجات العملاء. 

واليوم أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إن "صافي الدخل بلغ 122.19 مليار ريال (32.58 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022".

كذلك أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار) عن الربع الثالث 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ + أرقام

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