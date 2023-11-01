عبر منفذ حدودي مع العراق.. تجارة إيران الخارجية تسجل مستوى قياسيا

صرح مدير جمارك منفذ "برويزخان" غربي إيران بأن التبادل التجاري عبر المنفذ الحدوي مع العراق سجل إلى الآن 3.072 مليار دولار منذ 21 مارس 2023 وهو مستوى غير مسبوق.

وأوضح قاسم مطلبي، أن حجم التجارة الخارجية عبر منفذ "برويزخان" بلغ 3.637 مليون طن بالفترة المذكورة، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية تشمل الصادرات والواردات والترانزيت المتبادل.

وأكد مطلبي أن الصادرات الإيرانية عبر المنفذ في الفترة من 21 مارس حتى 22 أكتوبر 2023 سجلت 553 مليون دولار، بنمو نسبته 18% عن الفترة السابقة من 2022.

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وأضاف المسؤول الإيراني أن حجم السلع المصدرة للعراق بلغت 1.534 مليون طن بنمو 23% على أساس سنوي.

وعن أبرز الصادرات الإيرانية عبر المعبر، لفت مدير الجمارك إلى أنها تشمل المواد الإنشائية والمنتجات البلاستيكية، الفواكه والخضراوات والألبان والمعجنات.

المصدر: فارس