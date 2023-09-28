العراق وإيران يبحثان إنشاء مدينة صناعية حدودية

بحث نائب وزير التجارة العراقي ستار جابر الجابري مع رئيس منظمة الصناعات الخفيفة والمدن الصناعية الإيرانية فرشاد مقيمي، إنشاء مدينة صناعية حدودية مشتركة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التجارة العراقي ستار جابر الجابري، أمس الأربعاء في طهران مع رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية فرشاد مقيمي.

ومن أبرز المحاور، التي نوقشت خلال اللقاء، إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين وتواجد الناشطين الاقتصاديين والوحدات الإنتاجية الإيرانية في المدن الصناعية العراقية ودعوة المستثمرين الإيرانيين للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في العراق قريبا.

وأكد نائب وزير التجارة العراقي على الاستفادة من تجربة إيران في مجال المدن الصناعية لنمو وتطوير الصناعة في العراق وقال: "هناك مجال لحضور القطاعين العام والخاص من إيران في العراق وهنالك آفاق جديدة للتنمية انطلاقا من التجارب السابقة والقدرات المشتركة للبلدين".

وأضاف الجابري: "قمنا في اللجنة المشتركة بين إيران والعراق خلال الأيام الماضية بمتابعة المذكرات والاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك إنشاء المدينة الصناعية الحدودية المشتركة بين البلدين".

وتابع قائلا: "لقد وضعنا في اعتبارنا الامتيازات والحوافز الخاصة لحضور الناشطين الإنتاجيين الإيرانيين في المدن الصناعية العراقية، وخاصة (مدينة واسط الصناعية)".

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بدوره أعلن المسؤول الإيراني عن استعداد ايران لمتابعة إنشاء مدينة صناعية مشتركة مع العراق وقال: "سنتابع القضايا المتعلقة بالدراسات الأولية والموقع وقضايا البنية التحتية بالاستعانة بمستشارين ونخب وخبراء ايرانيين".

وأشار فرشاد مقيمي إلى استعداد ايران لتوفير التدريب التخصصي للعراقيين، داعيا العراق لتقديم حوافزه وتسهيلاته الاستثمارية الخاصة لعرضها على المستثمرين الإيرانيين.

وأشار إلى القواسم المشتركة والعلاقات الثقافية بين البلدين، معربا عن أمله في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين من خلال إقامة علاقات تجارية وصناعية، بالاعتماد على دور الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية.

المصدر: ارنا