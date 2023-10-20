عملاق النفط الروسي يعزز تعاونه مع الصين بوثيقة جديدة

وقعت شركة "روس نفط" وشركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والفني، وفقا لبيان صحفي صدر عن الشركة الروسية.

وذكرت شركة "روس نفط"، أن الوثيقة تم توقيعها في إطار منتدى الطاقة الروسي الصيني الخامس، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين.

وتنص المذكرة على تطوير التعاون في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتكرير النفط والبتروكيميائيات، فضلا عن تقنيات تحويل الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة.

وفي إطار اتفاقية وقعت في فبراير من العام الماضي، تستكشف "روس نفط" و"سي إن بي سي" (CNPC) أيضا آفاق التعاون في عدد من مجالات التنمية منخفضة الكربون.

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وأشارت الشركة إلى الحديث يجري حول الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما في ذلك غاز الميثان، في الغلاف الجوي، وتقنيات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

المصدر: برايم