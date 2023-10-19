من منتدى الطاقة.. بوتين يشيد بالمستوى الرفيع للعلاقات بين روسيا والصين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

وتابع الرئيس أن هذه العلاقات "تستمر في التطور"، والمجال الرئيسي للتعاون هو الطاقة، حيث أصبح التعاون بين البلدين في هذا المجال أكثر نشاطا ومتعدد الأوجه.

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وأكد بوتين على أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين "وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، وتستمر تلك العلاقات في التطور بشكل ديناميكي. وأحد المكونات الرئيسية لهذه العلاقات هو التعاون في مجال الطاقة، والذي أصبح نشطا ومتعدد الأوجه بشكل متزايد".

وأشار بوتين إلى المشروعات الثنائية الكبيرة في قطاع النفط والغاز وفي مجال الطاقة النووية السلمية، والتي يتم تنفيذها باستمرار. وقال: "بالتالي ينمو حجم إمدادات موارد الطاقة الروسية للمستهلكين الصينيين، ويجري التطوير المشترك للابتكارات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة عمليات استخراج المواد الخام ومعالجتها ونقلها، فضلا عن ضمان سلامتها البيئية".

وأضاف الرئيس أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون متبادل المنفعة، ويضمن إجراء حوار بناء مباشر بين ممثلي الإدارات الحكومية ذات الصلة، ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين.

وخاطب بوتين المشاركين في المنتدى بقوله: "أنا واثق من أنكم، خلال المنتدى، ستناقشون بشكل شامل القضايا الأكثر إلحاحا على جدول أعمال الصناعة، وتحدثون أشكالا جديدة واعدة للتعاون. أتمنى لكم مخلصا النجاح وكل التوفيق.

ويعد منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني منصة مؤسسية مهمة للتعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يتم في إطاره مناقشة وتطوير مقترحات التدابير المختلفة لتسهيل تنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة حجم الاستثمار في هذه الصناعات.

وقد تأسس المنتدى في يوليو 2018، بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، ويعقد المنتدى لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات بين إدارتي البلدين لزيادة حجم التجارة الثنائية، ويهدف إلى تطوير الحوار بين روسي والصين في مجال الطاقة ورفع الكفاءة وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة وجذب الاستثمارات.

المصدر: نوفوستي